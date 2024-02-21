Создатели «Льда» выпустили трогательный клип с кадрами из трилогии

Актеры из всех трех частей фильма «Лед» спели песню «Ветер перемен» под кадры из спортивной драмы.

В клипе снялись Александр Петров (Горин), Мария Аронова (тренер Шаталина), Аглая Тарасова (Надя Лапшина), Виталия Корниенко (Надя Горина), Анна Савранская (повзрослевшая Надя Горина).

Актеры по очереди поют песню «Ветер перемен» и включаются кадры из фильмов «Лед», «Лед 2» и финального «Лед 3».

Финальная часть «Льда» вышла в прокат 14 февраля. В ней повзрослевшая дочь Саши Горина и погибшей Нади Лапшиной повзрослела и, как мама, мечтает попасть на Кубок льда. Также девушка влюбляется в столичного хоккеиста, но ее папа не сразу принимает новые обстоятельства и пытается уберечь дочку от ошибки.