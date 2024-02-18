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Запад пообещал заморозить активы России до выплаты ущерба

Источник:
Sibnet.ru
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Министры иностранных дел стран G7 договорились сохранять российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, нанесенный Украине.

«Члены G7 продолжат изучать все возможные варианты для получения Украиной компенсаций от России в соответствии с собственным законодательством и международным правом», — говорится в совместном заявлении, принятом по итогу Мюнхенской конференции.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. После начала российской спецоперации страны G7, Евросоюз и Австралия заморозили почти 300 миллиардов долларов российских активов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о планах использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины и поставок оружия ВСУ. Предполагается, что они будут храниться на специальных счетах.

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GammiPluh

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vova97

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