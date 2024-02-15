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Россия стала производить ежегодно до тысячи дронов «Орлан»

Источник:
ТАСС
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Россия ежегодно производит свыше 1 тысячи многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», сообщил генеральный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов.

«"Орланов" же в зоне СВО применяется меньше 1 тысячи. Поэтому если считать по массовости применения, то «Орлан» — не самый массовый, но при этом разница между нашими аппаратами и всей армией FPV-дронов, которая сейчас зародилась, заключается в том, что "Орлан" — очень долго летающий, и за один свой вылет делает больше, чем любой электрический дрон», — сказал в интервью ТАСС Иванов.

По его словам, беспилотник подвергся серьезным изменениям с момента постановки на серийное производство в 2012 году. «Было добавлено много функционалов, он сильно развивается с точки зрения целевого оборудования и является, по сути, базовой платформой», — отметил Иванов.

«Орлан-10» — многофункциональный разведывательный беспилотный комплекс. Ранее сообщалось, что аппарат также применяется в зоне спецоперации в ударном варианте.

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