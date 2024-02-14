Ростелеком испытал российские базовые станции 4G

Разработчик телекоммуникационного оборудования «Булат», который является «дочкой» Ростелекома, завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца первой отечественной базовой станции сотовой связи четвертого поколения.

На тестовом сегменте сети оператора «Т2 Мобайл» были установлены 20 базовых станций. Полученные практические результаты будут использованы в дальнейшей разработке и оптимизации программно-аппаратного комплекса, пишет CNews.

Ожидается, что после завершения испытаний в первой половине 2024 года компания приступит к серийному производству нового оборудования. В 2022 году «Булат» заключил контракт с Ростелекомом на поставку 17 тысяч базовых станций.

После начала спецоперации на Украине крупнейшие компании в области телекоммуникационного оборудования — шведская Ericsson и финская Nokia — объявили об уходе из России. Китайские Huawei и ZTE также ограничили свои поставки в Россию.

С 2025 года для операторов вступает в силу план-график по переходу на отечественное оборудование. Государство рассчитывает завершить этот процесс к 1 января 2028 года.