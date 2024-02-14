НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком испытал российские базовые станции 4G

Источник:
Sibnet.ru
92 0

Разработчик телекоммуникационного оборудования «Булат», который является «дочкой» Ростелекома, завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца первой отечественной базовой станции сотовой связи четвертого поколения.

На тестовом сегменте сети оператора «Т2 Мобайл» были установлены 20 базовых станций. Полученные практические результаты будут использованы в дальнейшей разработке и оптимизации программно-аппаратного комплекса, пишет CNews.

Ожидается, что после завершения испытаний в первой половине 2024 года компания приступит к серийному производству нового оборудования. В 2022 году «Булат» заключил контракт с Ростелекомом на поставку 17 тысяч базовых станций.

После начала спецоперации на Украине крупнейшие компании в области телекоммуникационного оборудования — шведская Ericsson и финская Nokia — объявили об уходе из России. Китайские Huawei и ZTE также ограничили свои поставки в Россию.

С 2025 года для операторов вступает в силу план-график по переходу на отечественное оборудование. Государство рассчитывает завершить этот процесс к 1 января 2028 года.

Еще по теме
Зачем нужен виртуальный номер
Представлена новая версия операционной системы «Аврора»
Что такое группа «Семья» Ростелекома и как это работает
Как перейти в Ростелеком со своим номером
смотреть все
Новости #Мобильная связь #IT-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Личный кабинет Ростелекома
ТЕМА ДНЯ
Зачем нужен виртуальный номер
Чем виртуальный мобильный номер отличается от обычного и какие преимущества у него есть?
Роутер, порт, интернет, кабель
#Интернет
Как выбрать оптимальный тариф интернета
Как выбрать оптимальный тариф, чтобы не переплачивать за избыточную скорость, но при этом избежать риска «тормозов» при высокой нагрузке?
 Регистрация в интернете
#Интернет
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
 Переход в Ростелеком со своим номером
#Мобильная связь
Как перейти в Ростелеком со своим номером
Перейти в Ростелеком с сохранением своего номера может абонент любого сотового оператора
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
17 января
Как выбрать оптимальный тариф интернета
31 декабря
Зачем нужен виртуальный номер
10 декабря
Что такое группа «Семья» Ростелекома и как это работает
8 декабря
Как перейти в Ростелеком со своим номером
 Смотреть все