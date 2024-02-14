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Совбез России указал на трещину в ядерном потенциале США

Источник:
Sibnet.ru
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Россия обеспокоена сохранностью ядерного оружия США из-за госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Решение о применении ядерного оружия в США принимает президент страны по согласованию с министром обороны и председателем объединенного комитета начальников штабов. «А министра обороны на месте нет», — пояснил интервью «Известиям» Попов.

«Как это ни удивительно, по сути, ядерный щит США дал трещину», — сказал в Попов. «В целом в непростой и нервозной внутриполитической обстановке в США, сложившейся в последнее время, существенно возросла цена управленческой ошибки», — добавил он.

Он напомнил, что в середине 1970-х годов из рядов Военно-воздушных сил США был уволен майор Харольд Херинг, который, находясь на военной базе Ванденберг, пожелал удостовериться, что отданный приказ «поступил от здравомыслящего президента».

Сейчас в США отдать приказ о применении ядерного оружия может президент Джо Байден, которого официально американский прокурор Роберт Хур охарактеризовал как «пожилого человека с проблемами памяти», подчеркнул Попов.

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Peperz

Ни разу за все время не учавствовал.

Uynachalnica

А Артемовск входит в эту ипотечную зону, или там Авдеевка?

STRYKER9800

Он дебатонепригоден твой уютин!

Danilon

Ой, и не надо ! Вот о чём он может поспорить со Слуцким ? А очередной рассказ о крещении Руси и письмах...