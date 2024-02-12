НТВ простил Киркорова за «голую» вечеринку и вернул в эфир

Филипп Киркоров останется судьей в проекте «Маска» на НТВ, ранее ходили слухи, что из-за участия певца в «голой» вечеринке, его уберут из эфира.

Киркорова позвали в шоу «Маска» на НТВ в качестве председателя жюри, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник. В разгар скандала после «голой» вечеринки поп-короля вырезали из новогодних эфиров федеральных каналов. Артист рисковал вообще остаться без экранного времени.

Спустя время скандал поутих. Кроме того, Киркоров покаялся за участие вечеринке Насти Ивлеевой и отшутился, что «зашел не в ту дверь». Эта шутка разлетелась на мемы, и, как сообщают инсайдеры, появится в эфире «Маски».