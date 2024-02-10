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Пригожин предсказал назначение преемника Залужного

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин еще весной 2023 года точно предсказал назначение нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Пригожин размышлял над потенциальной сменой главкома ВСУ весной прошлого года в интервью медиатехнологу Константину Долгову, на этот факт обратило внимание издание «Царьград».

«Не будет Залужного — будет Сырский», — сказал тогда Пригожин, отметив при этом, что даже если не будет выбран Сырский, то все равно украинские власти найдут военного на должность главнокомандующего.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля официально сменил главкома ВСУ Валерия Залужного. На его место назначили командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского.

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