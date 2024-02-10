Пригожин предсказал назначение преемника Залужного

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин еще весной 2023 года точно предсказал назначение нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Пригожин размышлял над потенциальной сменой главкома ВСУ весной прошлого года в интервью медиатехнологу Константину Долгову, на этот факт обратило внимание издание «Царьград».

«Не будет Залужного — будет Сырский», — сказал тогда Пригожин, отметив при этом, что даже если не будет выбран Сырский, то все равно украинские власти найдут военного на должность главнокомандующего.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля официально сменил главкома ВСУ Валерия Залужного. На его место назначили командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского.