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Эндокринолог объяснила причину неутолимой жажды

Источник:
«Газете.ру»
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Повышенная жажда может быть одним из симптомов тяжелых заболеваний, предупредила врач-эндокринолог, специалист по превентивной медицине Камиля Табеева.

«Повышенная жажда — один из симптомов кровопотери, сахарного диабета, заболеваний почек и печени, интоксикации во время вирусных заболеваний или отравления», — рассказала «Газете.ру» врач.

По ее словам, повышенная жажда может указывать на нарушения в работе гипоталамуса и гипофиза. Врач подчеркнула, что это заболевание называется несахарным диабетом — при нем почки теряют способность фильтровать воду и концентрировать мочу, а такое состояние связано с дефицитом или дефектом воздействия на почки специального гормона — вазопрессина.

Табеева отметила, что он выделяется гипоталамусом, контролирует уровень воды в организме и регулирует ее количество, которое выводится почками.

Симптом повышенной жажды также встречается и при психических расстройствах, отметила эндокринолог.

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Жизнь #Здоровье
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