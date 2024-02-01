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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ракетные удары России «выключили» украинское ПВО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские ракетные удары довели систему противовоздушной обороны Украины практически до полного коллапса, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что Москва обладает значительным запасом ракет, которые можно применять для атак по стратегическим объектам. Меркурис также уточнил, что России удалось наладить массовое производство беспилотников и высокоточных бомб.

В результате российские военные имеют все средства для эффективного подавления военного потенциала Украины. По оценке аналитика, сформированные запасы такого вооружения рассчитаны на много месяцев, что не позволяет ВСУ восстановить работу ПВО.

Главной проблемой украинских частей является отсутствие боеприпасов — западные поставки носят нерегулярный характер. При этом арсеналы стран НАТО уже фактически исчерпаны, а производители не могут быстро нарастить производство.

Тема: Военная операция на Украине
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Удавиков

даже в семьях героев появляются на свет такие выродки

GammiPluh

Другими словами с 2014 года по 2022 Украина не имея вообще каких либо оснований просто уничтожала русских...

mosquito__2010

+ к тому это значит что все обвинения помимо Украинских, а именно из западных стран таких как США, Британия...

Smoki

Ну да, подорожали на 200% А теперь рапортуют, что снизились на 1% Это наверное Турция нас завалила дешевыми...