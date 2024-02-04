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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские военные раскритиковали БМП Bradley из‑за слабой брони

Источник:
Military Watch Magazine
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались недовольны американскими боевыми машинами пехоты (БМП) M2A2ODS-SA Bradley, пишет журнал Military Watch Magazine со ссылкой на украинских военных.

После сообщений о тяжелых потерях, понесенных подразделениями ВСУ, эксплуатирующими Bradley, украинские военные стали все чаще выражать недовольство этими машинами, говорится в статье

«Проблемы с боевыми способностями Bradley, в частности его крайне ограниченная броневая защита <…>, усугубила растущая нехватка боеприпасов, сказывающаяся на подразделениях, эксплуатирующих эту технику», — отметил автор материала.

Украинские экипажи также критически высказались об ограниченной «способности машины выдерживать суровую украинскую зиму».

По оценкам западных источников, из примерно 200 боевых машин Bradley, доставленных на Украину, более 80 были потеряны в боях.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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