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Назван самый простой способ профилактики инсульта

Источник:
Sibnet.ru
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Храп повышает риск инсульта, при этом предотвращение храпа может быть более эффективной мерой профилактики этого смертельно опасного заболевания, чем контроль веса.

Ученые из Пекинского университета в Китае провели так называемый менделевский рандомизационный анализ более 80 тысяч участников исследования, чтобы оценить причинно-следственное влияние храпа на риск общего, геморрагического и ишемического инсульта.

Метод используется для количественной оценки причинно-следственной связи между модифицируемым фактором риска и интересующим исследователя фенотипическим признаком, говорится в статье специалистов, опубликованной журналом The Lancet.

За десятилетний период наблюдения у 19 623 участников случился инсульт. Отмечается, что 11 483 случая пришлись на ишемический инсульт, а 5710 — на геморрагический. Результаты анализа подтвердили положительную связь между храпом и повышенным риском инсульта всех типов.

Отмечается, что храп способен спровоцировать кислородное голодание в результате кратковременных апноэ (остановок дыхания). Это может привести к дисфункции эндотелия — повреждению кровеносных сосудов в результате окислительного стресса.

Кроме этого, храп может спровоцировать воздействие вибраций высокого уровня на сонную артерию и клетки артериальной стенки, которое при определенных обстоятельствах может привести к разрыву сосуда.

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