Назван самый простой способ профилактики инсульта

Храп повышает риск инсульта, при этом предотвращение храпа может быть более эффективной мерой профилактики этого смертельно опасного заболевания, чем контроль веса.

Ученые из Пекинского университета в Китае провели так называемый менделевский рандомизационный анализ более 80 тысяч участников исследования, чтобы оценить причинно-следственное влияние храпа на риск общего, геморрагического и ишемического инсульта.

Метод используется для количественной оценки причинно-следственной связи между модифицируемым фактором риска и интересующим исследователя фенотипическим признаком, говорится в статье специалистов, опубликованной журналом The Lancet.

За десятилетний период наблюдения у 19 623 участников случился инсульт. Отмечается, что 11 483 случая пришлись на ишемический инсульт, а 5710 — на геморрагический. Результаты анализа подтвердили положительную связь между храпом и повышенным риском инсульта всех типов.

Отмечается, что храп способен спровоцировать кислородное голодание в результате кратковременных апноэ (остановок дыхания). Это может привести к дисфункции эндотелия — повреждению кровеносных сосудов в результате окислительного стресса.

Кроме этого, храп может спровоцировать воздействие вибраций высокого уровня на сонную артерию и клетки артериальной стенки, которое при определенных обстоятельствах может привести к разрыву сосуда.