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Новосибирская медведица Шайна переехала к опасному жениху

Источник:
Sibnet.ru
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Белая медведица Шайна переехала из Новосибирского зоопарка в зоопарк Удмуртии. Через некоторое время ее будут знакомить с «женихом» Балу, у которого отношения с прежней «невестой» закончились трагедией.

О перевозке Шайны сообщила руководитель Росприроднадзор Светлана Родионова в телеграм-канале.

«Шайна родилась в Новосибирском зоопарке в 2018 году. Оттуда она проехала почти 2 тысячи километров до Ижевска, дорога заняла трое суток. Несмотря на тяжелый путь, хищница неплохо адаптируется на новом месте», — написала Светлана Родионова в телеграм-канале.

Зоопарк Удмуртии выложил видео с медведицей. Она не прячется, хорошо ест, ведет себя спокойно. Сейчас Шайна находится на карантине, посетители смогут увидеть ее в конце февраля.

После адаптации Шайну будут знакомить с самцом Балу. Он живет в зоопарке с 2014 года. Три года назад у Балу была невеста Аврора из красноярского «Роева ручья». Животные подружились, но во время спаривания самец напал на самку. Медведица погибла.

У Шайны есть брат-близнец Норди. Они — третьи детеныши пары Кая и Герды.

Детство Норди и Шайны в фотографиях

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