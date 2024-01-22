Вышел самый масштабный мод для S.T.A.L.K.E.R

Стартовало открытое бета-тестирование глобального мода Oblivion Lost Remake 3.0 для игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля.

Разработчик Oblivion Lost Remake 3.0 решил восстановить облик S.T.A.L.K.E.R. по состоянию на 2002–2003 годы. В качестве основы сюжета использовалась литературная повесть Сергея Иванова «Дети Зоны» и ранний концепт сюжета игры.

Автор мода восстановил утраченные квесты, усовершенствовал поведение NPC, а также добавил две локации, которые планировались к релизу в оригинальной игре — «Крысиные подземелья» и «Уровень 12».

В модификации переработан оружейный набор и транспорт, изменен графический рендер и расчет физики. Работа над Oblivion Lost Remake 3.0 заняла десять лет, при этом разработчик продолжает вносить в игру правки.

Загрузить Oblivion Lost Remake 3.0 для Windows можно с «Google Диска» или «Яндекс Диска». Архив весит 5 ГБ, при этом уже доступен первый патч для модификации.