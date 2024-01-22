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Вышел самый масштабный мод для S.T.A.L.K.E.R

Источник:
Sibnet.ru
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Стартовало открытое бета-тестирование глобального мода Oblivion Lost Remake 3.0 для игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля.

Разработчик Oblivion Lost Remake 3.0 решил восстановить облик S.T.A.L.K.E.R. по состоянию на 2002–2003 годы. В качестве основы сюжета использовалась литературная повесть Сергея Иванова «Дети Зоны» и ранний концепт сюжета игры.

Автор мода восстановил утраченные квесты, усовершенствовал поведение NPC, а также добавил две локации, которые планировались к релизу в оригинальной игре — «Крысиные подземелья» и «Уровень 12».

В модификации переработан оружейный набор и транспорт, изменен графический рендер и расчет физики. Работа над Oblivion Lost Remake 3.0 заняла десять лет, при этом разработчик продолжает вносить в игру правки.

Загрузить Oblivion Lost Remake 3.0 для Windows можно с «Google Диска» или «Яндекс Диска». Архив весит 5 ГБ, при этом уже доступен первый патч для модификации.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

Alhazred

Лучше бы заехал Зеленскому в ухо. Больше толку бы было)))

GammiPluh

Поживем еще и в фашизме обвинит... Кличко не особо быстро соображает, ему время нужно

petrovich1980

Началась возня в крысином гнезде.

GammiPluh

хахахахахаха) гуглится за пол секунды