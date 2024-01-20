Названо условие масштабного прорыва российской армии

Истощение ВСУ в ходе активных боевых действий российской армии по всему фронту может привести к масштабному прорыву, спрогнозировал австрийский эксперт Маркус Райснер.

Аналитик в интервью ZDF отметил, что на стратегическом, оперативном и тактическом уровне Украина в настоящее время находится в обороне, тогда как Россия наступает практически по всем доступным направлениям.

Благодаря укреплению оборонно-промышленного комплекса и наращиванию производства боеприпасов российские войска могут проводить наступление на многих направлениях фронта, истощая скудные резервы ВСУ.

Если эти резервы не будут своевременно пополняться, неизбежно произойдет масштабный прорыв российской армии, полагает эксперт. В этом случае ВСУ смогут избежать разгрома только с помощью быстрого отступления.