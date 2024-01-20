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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Названо условие масштабного прорыва российской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Истощение ВСУ в ходе активных боевых действий российской армии по всему фронту может привести к масштабному прорыву, спрогнозировал австрийский эксперт Маркус Райснер.

Аналитик в интервью ZDF отметил, что на стратегическом, оперативном и тактическом уровне Украина в настоящее время находится в обороне, тогда как Россия наступает практически по всем доступным направлениям.

Благодаря укреплению оборонно-промышленного комплекса и наращиванию производства боеприпасов российские войска могут проводить наступление на многих направлениях фронта, истощая скудные резервы ВСУ.

Если эти резервы не будут своевременно пополняться, неизбежно произойдет масштабный прорыв российской армии, полагает эксперт. В этом случае ВСУ смогут избежать разгрома только с помощью быстрого отступления.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

Один из многих

Сколько водолазов было задействовано?

velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

turan601

такие шаклы как ты никогда не добьются разделить русский и украинский народ

Max_tf700 Home

Ну так десятки лет нищеты дают себя знать.