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Китай стал крупнейшим экспортером авто благодаря России

Источник:
Sibnet.ru
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Китай в 2023 году поставил в другие страны почти 5 миллионов автомобилей, что позволило ему стать крупнейшим экспортером в мире, заявил представитель Министерства промышленности и информатизации КНР.

«Экспорт автомобилей достиг 4,91 миллиона единиц, это на 57,9% больше, чем в позапрошлом году, Китай впервые занял первое место в мире», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Одним из главных факторов укрепления позиций КНР стало увеличение продаж на российском рынке, откуда в результате санкций ушли европейские и японские компании.

За первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в РФ около 730 тысяч автомобилей, что в семь раз больше, чем в 2022 году.

На втором месте после России оказалась Мексика, где за год поставки китайских автомобилей выросли на 71%, до 330 тыс. единиц. Китайские концерны стремятся создать в Мексике обширную клиентскую базу, которая послужит плацдармом для возможной экспансии на рынки США и Канады.

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Экономика #Торговля #Авторынок
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korvinsS

Что-то это враньем попахивает конкретно.

urbasik

Как Ленин сказал..Мне нужен кредит чтобы приобрести верёвку на которой мы всех вас повесим.

Times Square

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Nik3316

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