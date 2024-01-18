Изменятся правила оформления кредитов

Новые правила оформление потребительских кредитов вступают в силу с 21 января 2024 года. Они помогут россиянам точнее оценивать свои возможности при обращении за займом.

Согласно поправкам к закону «О потребительском кредите» банки и микрофинансовые организации теперь будут включать в расчет полной стоимости кредита не только сумму процентов и основного долга, но и другие расходы, которые фактически несет заемщик.

В такие расходы входят страховки, а также оплата различных «опциональных» услуг, работ или товаров, которые нередко открыто или скрытно навязываются клиентам при оформлении договора, пишет Forbes.

Также закон продлевает действие так называемого периода охлаждения — срока, в который клиент может отказаться от дополнительных товаров и услуг. Он составит 30 дней вместо 14, а кредитор должен будет предупреждать заемщика о сроке его истечения.

Если третье лицо, предоставившее товар или услугу, отказывается возвращать деньги, заемщик вправе требовать их от кредитора. Параллельно ужесточаются требования к рекламе кредитных продуктов и микрозаймов.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута подчеркнул, что поправки к закону «О потребительском кредите» носят характер «маленькой революции».