Шесть купелей будут работать для новосибирцев, желающих искупаться на Крещение. Первая из них откроется вечером в четверг.

Время работы купелей в Новосибирске:

Октябрьский район: протока реки Оби в районе микрорайона «Европейский берег» – с 11.00 до 24.00;

Ленинский район: река Обь в районе микрорайона «Затон», ул. Заобская, 97 – с 23.00 18 января до 24.00 19 января;

Ленинский район: река Обь, ЖК «Венеция», ул. Ясный берег, 3 с 9.00 до 18.00;

Калининский район: озеро Спартак – с 10.00 до 22.00;

Заельцовский район: озеро Жемчужина Сибири с 10.00 до 22.00;

Новосибирское водохранилище: ПКиО «У моря Обского»: пляж «Бумеранг» – с 00.00 до 24.00.

Каждую купель перед открытием обследуют специалисты, в том числе кинологи с собаками. Палатки для переодевания будут мужские и женские.

У каждой иордани будут работать минимум двое спасателей, наряд полиции и бригада «скорой помощи». В случае если кого-то придется госпитализировать, работу купели приостановят до появления следующей бригады врачей неотложки.

В предыдущие годы в Крещение окунались в прорубь от 18 до 36 тысяч новосибирцев.