Финансировать Украину предложили за счет российских репараций

Запад обсуждает новый механизм финансирования Украины, который предусматривает выпуск так называемых репарационных облигаций.

Выпуск таких облигаций может стать одним из альтернативных вариантов покрытия бюджетного дефицита Украины, который возник в силу трудности согласования новых траншей Киеву в США и Евросоюзе, пишет Reuters.

Так, президенту США Джо Байдену пока не удалось убедить Конгресс одобрить новый пакет помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов. В прошлом месяце Венгрия заблокировала запланированную Евросоюзом помощь в размере 50 миллиардов евро

Предполагается, что Киев будет продавать репарационные облигации своим союзникам. Однако они принесут им прибыль по процентам, только если Россия согласиться выплатить Украине репарации.

Держатели облигаций не будут иметь договорных прав на замороженные активы Банка России, которые станут «наиболее вероятным источником денежных средств для возмещения ущерба» Украине, который превышает 400 миллиардов долларов.

По оценке экспертов, продажа таких облигаций могла бы принести Украине порядка 300 миллиардов долларов. При этом страны Евросоюза и США должны сначала согласиться купить эти облигации, так как участие в программе будет добровольным.