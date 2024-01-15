НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Финансировать Украину предложили за счет российских репараций

Источник:
Sibnet.ru
521 4

Запад обсуждает новый механизм финансирования Украины, который предусматривает выпуск так называемых репарационных облигаций.

Выпуск таких облигаций может стать одним из альтернативных вариантов покрытия бюджетного дефицита Украины, который возник в силу трудности согласования новых траншей Киеву в США и Евросоюзе, пишет Reuters.

Так, президенту США Джо Байдену пока не удалось убедить Конгресс одобрить новый пакет помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов. В прошлом месяце Венгрия заблокировала запланированную Евросоюзом помощь в размере 50 миллиардов евро

Предполагается, что Киев будет продавать репарационные облигации своим союзникам. Однако они принесут им прибыль по процентам, только если Россия согласиться выплатить Украине репарации.

Держатели облигаций не будут иметь договорных прав на замороженные активы Банка России, которые станут «наиболее вероятным источником денежных средств для возмещения ущерба» Украине, который превышает 400 миллиардов долларов.

По оценке экспертов, продажа таких облигаций могла бы принести Украине порядка 300 миллиардов долларов. При этом страны Евросоюза и США должны сначала согласиться купить эти облигации, так как участие в программе будет добровольным.

Еще по теме
Нашелся победитель «Новогоднего миллиарда»
Россия приготовилась к юридической войне за замороженные активы
Проект «Слово пацана» признали финансовой пирамидой
Депутат Госдумы обозначила условие для пенсии в 50 тыс. рублей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
США разработали «план победы» Украины над Россией
Россия полностью отключит украинские дроны
Обсуждение (4)
Картина дня
Финансировать Украину предложили за счет российских репараций
Нашелся победитель «Новогоднего миллиарда»
ВСУ подтвердили гибель летчика‑генерала
Тур по Енисею за 6,5 млн рублей стал самым дорогим в России
О самом главном
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Инфантильные импотенты: откуда берутся педофилы
Магический лунный календарь на каждый день
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
62
Зеленский заявил, что без денег Запада украинские пенсионеры умрут
54
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
45
Украина и Британия подписали оборонный договор
43
США разработали «план победы» Украины над Россией
37
США и Британия нанесли воздушный удар по Йемену