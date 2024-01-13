Военком из мемов станет вице‑премьером Забайкалья

Бывший военком Челябинской области полковник Николай Захаров займет пост заместителя председателя правительства Забайкальского края по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Получившего новую должность Захарова представят коллегам на оперативном совещании правительства в понедельник, 15 января, сообщила пресс-секретарь губернатора края Ирина Парфенова ТАСС.

Захаров в 2009 году занял пост военкома Челябинской области, после чего приобрел всероссийскую популярность благодаря фотографии, на которой он изображен улыбающимся, она стала основой для мемов с «добрым военкомом».

«Улыбчивый мужчина в военной форме, который сидит за столом и хитро смотрит в камеру, стал ночным кошмаром всех студентов. Именно этот мем олицетворяет шутки про армию, призывников и разные способы откосить», — объясняет Memepedia.

Фотография Николая Захарова, ставшая известным интернет-мемом Фото : © Вячеслав Никулин

Позднее он работал заместителем главы инкассации одного из банков в Челябинске. В 2021 году Захаров был первым заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, которая дислоцируется в Чите.