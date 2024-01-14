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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военный эксперт объяснил успех российских авиабомб на Украине

Источник:
Лента.ру
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) неспособны противостоять высокоточным планирующим российским бомбам, сказал военный эксперт Алексей Живов.

Фугасные авиабомбы (ФАБ) с воздуха были созданы еще в советский период. Предполагалось, что ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-100 и их модификации самолеты будут применять после прорыва ПВО противника, уже непосредственно над ним.

«Реалии современного конфликта на Украине потребовали создать специальный планирующий модуль, который бы позволял бомбардировщику запускать бомбу в обход самой цели, то есть не пролетая над ней», — отметил Живов в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, специальный модуль представляет собой «что-то наподобие накладных крыльев, которые ставятся на бомбу, также присутствуют соответствующие системы управления и навигации».

«Это позволяет бомбардировщику запускать бомбы на дистанцию до 60 километров, то есть сам самолет не входит в зону действия большинства вражеских ПВО», — заключил он.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

nicollaich

А настоящая правда про войну цеивроппейцам не нужна.Им нужны комиксы про американских супергероев.

Asd10

В Америке очень не любят когда убивают американцев. Очень!

jeryakob

имхо. нет никаких украинских дронов. как и российских. есть чисто китайские и собранные из китайских...

orangeraven

У британцев принцип один - нахапать побольше и воевать чужими руками! Это на протяжении всей истории...