Доллар отступит на второй план, при этом США будут переходить на электронную валюту, которая может давать сбои, спрогнозировала астролог Тамара Глоба.

«Евро в первой половине года будет расти, со второй половины года доллар попытается вернуть свои позиции. Но тут вопрос переключения на новую электронную валюту может принести сильный общий сбой. Может произойти кризис в финансовых системах в августе и декабре», — сообщила Глова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

По ее словам, наличные будут в большом выигрыше в первой половине года.

Глоба порекомендовала покупать землю, вкладываться в вопросы, которые касаются земель сельского хозяйства, строительства, продуктами, создания прочных новых марок. Они в первой половине года будут очень удачными.

«Несмотря на то, что Африка мятежная, поднимает голову — вкладываться в африканские фермерские системы тоже стоит», — добавила Глоба.