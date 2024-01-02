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Тамара Глоба посоветовала, куда вкладывать деньги в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Доллар отступит на второй план, при этом США будут переходить на электронную валюту, которая может давать сбои, спрогнозировала астролог Тамара Глоба.

«Евро в первой половине года будет расти, со второй половины года доллар попытается вернуть свои позиции. Но тут вопрос переключения на новую электронную валюту может принести сильный общий сбой. Может произойти кризис в финансовых системах в августе и декабре», — сообщила Глова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

По ее словам, наличные будут в большом выигрыше в первой половине года.

Глоба порекомендовала покупать землю, вкладываться в вопросы, которые касаются земель сельского хозяйства, строительства, продуктами, создания прочных новых марок. Они в первой половине года будут очень удачными.

«Несмотря на то, что Африка мятежная, поднимает голову — вкладываться в африканские фермерские системы тоже стоит», — добавила Глоба.

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pepelmetal

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pepelmetal

Да почему именно за них, за борьку джонсона, за асашай, за нату, не ?

Asd10

А за цевропейство и за понад усё???

nicollaich

Я так и думал, что именно они пишут тексты выступлений володимиру ссанычу.