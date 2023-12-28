Тулунский маньяк погиб в зоне СВО

Заключивший контракт с одной из частных военных компаний 55-летний Павел Шувалов, известный как Тулунский маньяк, погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Шувалов заключил контракт с ЧВК в апреле этого года и 6 мая прибыл в зону СВО. После подготовки мужчину отправили на линию боевого соприкосновения под Луганском, где он погиб 29 мая, пишет «Лента.ру» со ссылкой на собственные источники.

Смерть Шувалова в ходе боевых действий подтвердили трое однополчан, которые также отметили, что тело мужчины забрать из зоны боевых действий не удалось.

Тулунского маньяка в 2021 году приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию изнасилований и два убийства, которые он совершил в городе Тулуне Иркутской области.

По данным следствия, с 1991 года по январь 2019 года Шувалов насиловал случайных женщин, самой младшей из которых было всего 13 лет. Двух из них он убил. После ареста у Шувалова диагностировали редкое психическое расстройство — раптофилию, при котором мужчина может возбуждаться только в случае страха женщины.