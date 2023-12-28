НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Тулунский маньяк погиб в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
502 5

Заключивший контракт с одной из частных военных компаний 55-летний Павел Шувалов, известный как Тулунский маньяк, погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Шувалов заключил контракт с ЧВК в апреле этого года и 6 мая прибыл в зону СВО. После подготовки мужчину отправили на линию боевого соприкосновения под Луганском, где он погиб 29 мая, пишет «Лента.ру» со ссылкой на собственные источники.

Смерть Шувалова в ходе боевых действий подтвердили трое однополчан, которые также отметили, что тело мужчины забрать из зоны боевых действий не удалось.

Тулунского маньяка в 2021 году приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию изнасилований и два убийства, которые он совершил в городе Тулуне Иркутской области.

По данным следствия, с 1991 года по январь 2019 года Шувалов насиловал случайных женщин, самой младшей из которых было всего 13 лет. Двух из них он убил. После ареста у Шувалова диагностировали редкое психическое расстройство — раптофилию, при котором мужчина может возбуждаться только в случае страха женщины.

Тема: Военная операция на Украине
США пересмотрят стратегию по Украине
Генерал ВСУ спрогнозировал ухудшение ситуации для Украины
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
Украина нанесла удар по порту Феодосии
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Конфликты #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Живая ель делает воздух в квартире опасным
NYT рассказала о сигналах Путина к началу мирных переговоров
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
59
Украина нанесла удар по порту Феодосии
52
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
38
Президент Сербии Вучич заявил о попытке переворота в стране
35
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
30
Путин восхитился бойцом, попросившим у него новый танк