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Подорожание яиц высмеяли в мемах

Источник:
Sibnet.ru
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Цены на яйца в России заметно начали расти с ноября. С тех пор тема дороговизны продукта актуальная в СМИ и соцсетях. Потребители с иронией отнеслись к ситуации и высмеяли рост цен в мемах.

В мемах пользователи Сети шутят, что яйца стали дороже икры, и что это предмет роскоши. А также, что для покупки яиц нужно взять кредит.

С начала 2023 года они подорожали на 42%. К концу декабря десяток яиц стоит дороже 100 рублей. Власти объясняют подорожание повысившимся спросом.

«Спрос увеличился, а объем производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме», — говорил президент Владимир Путин.

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Экономика #Продукты
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Топ комментариев

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

korvinsS

Это точно страна воров у всего мира уже воровать начали прикрываясь своей гребаной демократией.

nicollaich

Америка.Мы там, где ресурсы.Ничего личного.

Nik3316

выпустили 3,6 на 0,3% меньше чем годом ранее, а подорожали на 59%... ФАС как ООН, организация импотент