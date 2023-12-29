Подорожание яиц высмеяли в мемах

Цены на яйца в России заметно начали расти с ноября. С тех пор тема дороговизны продукта актуальная в СМИ и соцсетях. Потребители с иронией отнеслись к ситуации и высмеяли рост цен в мемах.

В мемах пользователи Сети шутят, что яйца стали дороже икры, и что это предмет роскоши. А также, что для покупки яиц нужно взять кредит.

С начала 2023 года они подорожали на 42%. К концу декабря десяток яиц стоит дороже 100 рублей. Власти объясняют подорожание повысившимся спросом.

«Спрос увеличился, а объем производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме», — говорил президент Владимир Путин.