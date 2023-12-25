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Живая ель делает воздух в квартире опасным

Источник:
ScienceDirect
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Ученые из Национального института стандартов и технологий США выяснили, какие химические вещества выделяют новогодние елки в помещении. Оказалось, что праздничные деревья могут быть опасны.

В ходе эксперимента исследователи срубили ель и поместили в закрытую камеру, а затем следили за качеством воздуха в течение 17 дней. В комнате имитировалась типичная домашняя обстановка: дерево украсили гирляндами и игрушками, поливали, а также включали и выключали свет.

Активнее всего ель выделяла монотерпены — это особое вещество, которое защищает дерево от холода и повреждений. Именно монотерпены придают пихтам, соснам и елям специфический запах, говорится в статье ученых, опубликованной журналом ScienceDirect.

Концентрация монотерпенов в комнате была пиковой в первые три дня, затем она упала в десять раз. При этом вторым типом выделяемых елью веществ оказались формальдегиды, которые представляют опасность для человека.

В высоких концентрациях формальдегид способен вызвать кашель, головные боли, слезоточивость, хроническую усталость, аллергии и кожные заболевания. Ель выделяла небольшое количество формальдегидов, но даже его было достаточно, чтобы вызвать кашель у чувствительных людей.

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