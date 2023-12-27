Японские суши, тайский том-ям, вьетнамский фо, китайский удон — это богатая необычно яркими вкусами паназиатская кухня. Новая доставка суши в Новосибирске Azia Store предлагает не только популярные, но и оригинальные роллы с авторскими соусами.

Компания только-только вышла на новосибирский рынок. Работает в формате — доставка и самовывоз. Можно заказать суши, салаты, супы, горячее, закуски и десерты. Все, что необходимо для домашнего ужина и даже праздничного застолья.

Главные принципы — скорость и качество еды. Здесь готовят, как в ресторане, уделяя особое внимание свежести и качеству ингредиентов и эстетическому оформлению еды. Не каждая служба доставки может похвастаться наличием бренд-шефа. Меню Azia Store меню разработал шеф.

Лучшие роллы и суши

Azia Store знакомит новосибирцев с кухней «никкей». Это гастрономическое явление, возникшее в конце XIX века в Перу в результате смешения японских и перуанских ингредиентов и способов приготовления. Само слово означает «японцы, живущие за пределами Японии».

Каталог суши в Azia Store

Никкей-роллы. В них используют, казалось бы, несочетаемые компоненты и яркие авторские соусы, что дает нетипичные для классической японской кухни вкусовые акценты. Например, лосось сочетается с манго, апельсином и клубникой.

Каталог суши включает роллы с говяжьими щечками и пикантным баклажаном или ростбифом. Оригинальный подход — подавать под пышной шапкой из салата.

Традиционные — это сет роллов премиум-качества. «Филадельфия», «Унаги», «Калифорния», «Лава» — тоже присутствуют в меню. На свежих рыбе, угре, камчатском крабе или приморском гребешке не экономят.

Начинки и подача разработаны шеф-поваром. А его команда внимательно следит за аккуратностью и украшением каждого ролла.

На сайте сразу указано количество калорий и соотношение белков, жиров и углеводов в порции. Это удобно — всегда можно выбрать и заказать роллы для легкого здорового перекуса.

Разнообразие паназиатской кухни

Паназиатское меню представлено и самыми популярными блюдами, и их нестандартными вариациями, например, в сливочном соусе для лапши используют сыр дор блю.

Салат кайсо с яблоками и корицей. Это традиционный японский салат, в основе которого бурые водоросли. Они имеют приятный сладковатый привкус с легкими морскими нотками.

Салат кайсо с яблоками и корицей

Боул с креветками. Боул — блюдо-конструктор, его ингредиенты не перемешиваются, а красиво укладываются в глубокую тарелку. Состоит из риса и креветок, которые сочетаются с авокадо, помидорами и зеленым салатом. Это легкий и полезный вариант.

Боул с креветками

Том-ям. Знаменитый тайский кисло-острый суп. Есть традиционный вариант с морепродуктами, а также том ям кай — с курицей. Технология — классическая, все ингредиенты только натуральные. Подается с рисом.

Том-ям с морепродуктами

Фо бо (вьетнамский суп с говядиной). В этом сытном супчике на говяжьем бульоне оригинально используют ростбиф.

Суп фо с говядиной

Жареные креветки. Подаются под разными соусами — васаби, карри, том ям. Креветки темпура впечатляют не только ярким вкусом, но и внушительными размерами.

Креветки с соусом карри

Воки. Приготовленные особыми образом (в специальной сковородке) рис или лапша с морепродуктами, мясом, курицей и овощами с оригинальными соусами. Сейчас предлагают удон или пад-тай и планируют добавить в меню рамен.

Удон с морепродуктами

Три причины заказать суши с доставкой Azia Store

Главная причина — это оригинальные вкусные роллы с минимальным количеством риса, щедрыми порциями рыбы и других морепродуктов, необычными соусами.

Заказы принимаются с 11.00 до 22.00. Собранный заказ можно забрать самостоятельно или оформить доставку. Доставка суши на дом бесплатна при заказе от определенной суммы.

Как заказать роллы в Новосибирске:



на сайте

по телефону +7 953 887 8887

в приложении Google Play и App Store

Удобное расположение

Azia Store расположен в самом центре Новосибирска на улице Ленина, 1, рядом с метро «Площадь Ленина». Это удобно для тех, кто предпочитает сам забирать заказ, например, можно купить роллы по дороге с работы домой. И для тех, кому важно экономить — на самовывоз действует скидка 15%.

Простое приложение

Есть приложение для Android и для Apple. В нем представлено полное меню с описанием и калоражем блюд с актуальными ценами.

В приложении копятся баллы, которыми можно рассчитаться. За регистрацию в приложении начислят 100 баллов на счет. А при первом заказе через приложение добавят ролл с тар-таром из креветки.

Регулярные акции

В подарок к каждому заказу идут красивые многоразовые палочки и браслет желаний. В дальнейшем ассортимент сюрпризов будет меняться — чтобы не только вкусно кормить, но и радовать любителей японской и всей паназиатской кухни.

Именинникам делают скидку в 20%. Она действует три дня до и три дня после дня рождения.

Акция «Кормим офисы»

Сейчас проходит необычная акция «Кормим офисы». Это доставка роллов и других блюд в офисы компаний совершенно бесплатно в обмен на видеоотзыв.

Работает это так. Компания оставляет заявку на сайте Azia Store, и сразу после утверждения курьер привозит наборы роллов, воки и креветки. Все, что нужно от сотрудников офисов — попробовать еду и дать обратную связь на камеру. Получается очень интересное живое знакомство с фирменным меню.

Служба доставки Azia Store

Новосибирск, ул. Ленина, д. 1

azia-store.ru