Вышла песня «Котылу» из финала «Слова пацана»

Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Песня «Котылу» исполнителей Solovyova&Zibrov прозвучала в финале сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Теперь трек доступен на музыкальных стриминговых площадках.

Текст песни, как и у главного саундтрека «Пыяла», состоит из куплета и припева. Припев состоит из одного повторяющегося слова:

Красной нитью на снегу нарисован чей-то путь

По нему нельзя идти, и с него нельзя свернуть

Котылу, котылу, котылу сине ылы куллары

Котылу, котылу, котылу

Слово «котылу» в переводе с татарского на русский означает спасаться, избавляться, освобождаться.

Финальная, восьмая серия «Слова пацана» вышла 21 декабря в Wink и Start. Она была переснята и отличается от первоначальной задумки режиссера Жора Крыжовникова.