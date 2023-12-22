Вышла песня «Котылу» из финала «Слова пацана»

Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Песня «Котылу» исполнителей Solovyova&Zibrov прозвучала в финале сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Теперь трек доступен на музыкальных стриминговых площадках.
Текст песни, как и у главного саундтрека «Пыяла», состоит из куплета и припева. Припев состоит из одного повторяющегося слова:
Красной нитью на снегу нарисован чей-то путь
По нему нельзя идти, и с него нельзя свернуть
Котылу, котылу, котылу сине ылы куллары
Котылу, котылу, котылу
Слово «котылу» в переводе с татарского на русский означает спасаться, избавляться, освобождаться.
Финальная, восьмая серия «Слова пацана» вышла 21 декабря в Wink и Start. Она была переснята и отличается от первоначальной задумки режиссера Жора Крыжовникова.