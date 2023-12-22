НАВЕРХ
Актуальная тема
Все о сериале «Слово пацана»
Актуальная тема
Все о сериале «Слово пацана»
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышла песня «Котылу» из финала «Слова пацана»

Источник:
Sibnet.ru
264 0
Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Песня «Котылу» исполнителей Solovyova&Zibrov прозвучала в финале сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Теперь трек доступен на музыкальных стриминговых площадках.

Текст песни, как и у главного саундтрека «Пыяла», состоит из куплета и припева. Припев состоит из одного повторяющегося слова:

Красной нитью на снегу нарисован чей-то путь
По нему нельзя идти, и с него нельзя свернуть
Котылу, котылу, котылу сине ылы куллары
Котылу, котылу, котылу

Слово «котылу» в переводе с татарского на русский означает спасаться, избавляться, освобождаться.

Финальная, восьмая серия «Слова пацана» вышла 21 декабря в Wink и Start. Она была переснята и отличается от первоначальной задумки режиссера Жора Крыжовникова.

Тема: Все о сериале «Слово пацана»
Сленг «Слова пацана»: уличные понятия 80-х
Окна, трубы и одежда: ляпы в сериале «Слово пацана»
Где еще снимались актеры «Слова пацана»
Как в Wink посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»
смотреть все
Культгид #Музыка #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Телеканал «Россия» объявил новогоднюю программу
Путин назвал чушью слова Байдена о России и НАТО
Что науке на самом деле известно об инопланетянах
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин посоветовал США и Европе закончить валять дурака
Российские военные сбили украинскую ракету над Азовским морем
Киев мобилизует уехавших в Европу украинцев
Россия ответит «зеркалом» на использование своих активов
Топ комментариев

corrector

Западные тупицы не учили ни историю, ни географию.. не пропускали только уроки полового воспитания,...

Очаков

Похоже их совсем решили извести, всю популяцию - вырезать под корень.

GammiPluh

этот потолок никогда не работал, даже в "лучшие времена" санкционного давления

mosquito__2010

Чует Петя что за свои слова и поступки придётся отвечать. По полной отвечать придётся Пете перед русскими....