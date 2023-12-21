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Кишечную палочку обнаружили в красной икре восьми производителей

Источник:
Sibnet.ru
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Кишечная палочка и другие бактерии найдены в красной икре ряда торговых марок, сообщило Роскачество.

Роскачество исследовало 24 товара по 37 показателям качества и безопасности. В икре не обнаружили запрещенных консервантов и незаявленных на маркировке красителей, но были другие нарушения, приводит результаты РИА Новости.

Кишечная палочка: «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», Royal Black, «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента».

Превышения по микробиологическим показателям: «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С», «Авача», а также в икре на развес на Даниловском рынке в Москве.

Фальсификат: «Киржачский консервный завод». Производитель положил в банку 40% имитированной икры, но нигде это не указал.

Икра под торговыми марками «Очень» и «Русское море» претендуют на присвоение знака качества. Производитель «Тунайча» подтвердил право наносить на этикетку это обозначение.

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Экономика #Продукты #Здоровье
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