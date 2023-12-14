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Воссоздан сценарий четвертого массового вымирания

Источник:
Proceedings of Royal Society B
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Американские ученые воссоздали сценарий массового вымирания видов в конце триаса 200 миллионов лет назад, которое считается четвертым в истории нашей планеты. Считается, что оно было вызвано резким увеличением выбросов парниковых газов из-за вулканической активности.

Это привело к быстрому глобальному потеплению климата, что значительно повлияло и на биосферу планеты. В результате на смену триасовому пришел юрский период. Ученые выявили резкий контраст в воздействии на морские и наземные экосистемы.

Так, в океанах в ходе массового вымирания исчез почти 71% родов. Несмотря на столь огромные потери, общая структура морских экосистем продемонстрировала устойчивость. Например, вымирание удалось пережить многочисленным хищникам, включая акул.

Куда более мрачным оказался сценарий для наземной экосистемы. Моделирование показало, что в тот период времени вымерло 96% видов, обитавших на суше. Это радикально изменило ландшафт на Земле.

Крупные травоядные животные, в том числе ранние динозавры, пострадали так сильно, что это привело не только к значительным изменениям в их популяциях, но и их роли в экосистеме в целом.

Специалисты констатировали, что контраст между сушей и морем говорит нам о том, что экосистемы по-разному реагируют на катастрофические события. Результаты исследования также имеют важное значение для понимания и решения текущих экологических проблем.

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