Рузиль Минекаев показал кадры с репетиции съемок «Слова пацана»

Актер Рузиль Минекаев опубликовал фотографии с репетиции эпизода для сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

На одном снимке пацаны группировки «Универсам» сидят в нервной обстановке, обсуждая серьезный вопрос. На втором снимке они же с другого ракурса смеются, судя по всему, уже выйдя из образов.

репетиция актеров сериала "Слово пацана" Фото : © телеграм-канал Рузиля Минекаева

Минекаев не уточнил, какую сцену они репетируют, но по локации и обстановке можно догадаться, что это момент после того, как пацаны забрали Вову-адидаса с раненной ногой из больницы.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» выходит на видеосервисах Wink и Start. До финала осталось две серии, которые покажут 14 и 21 декабря.

Раннее актеры «Слова пацана» поделились промокодами для бесплатного просмотра «Слова пацана» в Wink.