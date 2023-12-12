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Рузиль Минекаев показал кадры с репетиции съемок «Слова пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Рузиль Минекаев опубликовал фотографии с репетиции эпизода для сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

На одном снимке пацаны группировки «Универсам» сидят в нервной обстановке, обсуждая серьезный вопрос. На втором снимке они же с другого ракурса смеются, судя по всему, уже выйдя из образов.

репетиция актеров сериала
репетиция актеров сериала "Слово пацана"
Фото: © телеграм-канал Рузиля Минекаева

Минекаев не уточнил, какую сцену они репетируют, но по локации и обстановке можно догадаться, что это момент после того, как пацаны забрали Вову-адидаса с раненной ногой из больницы. 

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» выходит на видеосервисах Wink и Start. До финала осталось две серии, которые покажут 14 и 21 декабря.

Раннее актеры «Слова пацана» поделились промокодами для бесплатного просмотра «Слова пацана» в Wink.

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GammiPluh

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mosquito__2010

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sib_man9

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Killer X

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