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Немецкий пуховик за 170 тыс. опознали на омском губернаторе

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал на ТЭЦ-5, из-за аварий на которой без тепла осталась часть жителей Омска. На главе региона заметили пуховик, который стоит более 170 тысяч рублей.

Хоценко выложил видео, на котором ходит по предприятию в удлиненном темно-синем пуховике. А министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко опубликовал их совместное фото, на котором Ngs55 опознал куртку немецкой марки BOGNER.

Министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко и глава региона Виталий Хоценко на ТЭЦ-5
Министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко и глава региона Виталий Хоценко
Фото: © телеграм-канал Владимира Шнипко

Аналогичный пуховик продается в московском ЦУМе за 176 тысяч рублей. Куртка произведена во Вьетнаме, а ее дизайн разработан в Германии.

Хоценко был назначен врио губернатора Омской области в марте (до этого возглавлял правительство Донецкой Народной Республики), в сентябре выиграл выборы с результатом 76,3%. За 2022 год, согласно данным Омского избиркома, заработал почти 6,8 миллиона рублей (4 миллиона — зарплата в Минпромторге РФ и около 3 миллионов — зарплата в аппарате правительства ДНР).

Он не имеет недвижимости, в собственности есть только два автомобиля: MINI Cooper 2004 года и Mercedes-Benz V250 2016 года. Общая сумма остатков на счетах губернатора составила более 2,6 миллиона рублей.

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Политика #Местная власть #Омск
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