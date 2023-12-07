Астронавт сфотографировал космическую молнию

Уникальную фотографию спрайта в верхних слоях атмосферы удалось сделать с борта Международной космической станции. Ученые называют такие явления временными светящимися событиями (TLE).

Снимок получили в ходе эксперимента Thor-Davis, посвященного изучению штормов и атмосферных явлений в верхних слоях атмосферы. Основная цель эксперимента состоит в изучении вертикальной структуры временных светящихся событий — так называемых спрайтов и эльфов.

Они представляют собой молнии в самых верхних слоях атмосферы, на границе с космосом. Для сбора данных исследователи использовали нейроморфическую камеру, которая работает по принципам нейронной обработки данных.

снимок космической молнии с борта МКС Фото: © ESA

На фотографии, которая была сделана астронавтом Андреасом Могенсеном, запечатлен красный спрайт, который представляет собой одну из форм TLE. Красные спрайты представляют собой светящиеся колонны или капли.

Снимок позволил ученым получить детальное представление о структуре и динамике красного спрайта. Исследователи уверены, что фото улучшит понимание электрических разрядов и их роли в атмосферных процессах.