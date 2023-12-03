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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Названа главная причина провала контрнаступления ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Главной причиной провала летнего контрнаступления Украины стала задержка в получении ВСУ западных вооружений, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.

Петреус в ходе презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» напомнил, что США долго не соглашались передать танки Abrams A1, это оттянуло процесс передачи Германией своих Leopard.

Также длительное время откладывались решение по кассетным боеприпасам, системам РСЗО дальнего радиуса действия, а также западной авиации. Последний фактор стал ключевым — для прорыва линий обороны требуется превосходство в воздухе.

«Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — добавил Петреус.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Конфликты
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