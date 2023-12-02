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Удивительное малиновое сияние в Иркутской области. ФОТО и ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Удивительное малиновое полярное северное сияние наблюдали в Иркутской области вечером в пятницу, 1 декабря. Фото и видео опубликовали в Сети.

«Еще 29 ноября на Солнце произошла вспышка с выбросом корональной массы. Поток заряженных частиц столкнулся с магнитосферой Земли и вызвал геомагнитную бурю, результатом которой и стало полярное сияние», — отметил директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

Явление было хорошо видно на севере региона — в Катангском, Усть-Кутском, Бодайбинском районах.


В иркутских летописях XIX века неоднократно отмечалось, что в городе периодически наблюдается северное сияние.

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Жизнь #Гео #Иркутск #Видеоновости #Природа
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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?