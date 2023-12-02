Удивительное малиновое сияние в Иркутской области. ФОТО и ВИДЕО

Удивительное малиновое полярное северное сияние наблюдали в Иркутской области вечером в пятницу, 1 декабря. Фото и видео опубликовали в Сети.

«Еще 29 ноября на Солнце произошла вспышка с выбросом корональной массы. Поток заряженных частиц столкнулся с магнитосферой Земли и вызвал геомагнитную бурю, результатом которой и стало полярное сияние», — отметил директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

Явление было хорошо видно на севере региона — в Катангском, Усть-Кутском, Бодайбинском районах.

В иркутских летописях XIX века неоднократно отмечалось, что в городе периодически наблюдается северное сияние.