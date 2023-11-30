Кремль заявил, что продолжит считать Армению союзником

Россия считает Армению союзником, несмотря на установление военных контактов между Ереваном и Лондоном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армения и Великобритания накануне подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере на 2023–2024 годы. Стороны провели шестые двусторонние оборонные стратегические консультации в Лондоне.

«Армения — это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения — это дружественная страна, это наш союзник», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Россия будет продолжать развивать союзнические отношения с Арменией.