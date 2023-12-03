Россия бросила Су‑30СМ на борьбу с морскими дронами

Истребители Су-30СМ авиации Военно-морского флота России оказались эффективны для уничтожения украинских безэкипажных катеров в Черном море, считают эксперты издания Military Watch Magazine.

Среди основных преимуществ Су-30СМ самолета — мощная РЛС с фазированной решеткой Н011М «Барс» с максимальной дальностью обнаружения 400 километров. Радар обеспечивает очень высокую степень ситуационной осведомленности о воздушных, наземных и морских целях, считают военные эксперты.

По их мнению, в отличие от Су-35 (специализированного истребителя завоевания превосходства в воздухе), и Су-34 (истребителя-бомбардировщика) Су-30СМ — многоцелевой самолет, хорошо сбалансированный для всех типов задач.

Все это позволяет Су-30СМ эффективно бороться с украинскими безэкипажными катерами Magura V5. Эти морские дроны широко применяются Украиной в Черном море. Они имеют полезную нагрузку 320 килограммов и дальность действия около 850 километров.