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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия бросила Су‑30СМ на борьбу с морскими дронами

Источник:
Military Watch Magazine
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Истребители Су-30СМ авиации Военно-морского флота России оказались эффективны для уничтожения украинских безэкипажных катеров в Черном море, считают эксперты издания Military Watch Magazine.

Среди основных преимуществ Су-30СМ самолета — мощная РЛС с фазированной решеткой Н011М «Барс» с максимальной дальностью обнаружения 400 километров. Радар обеспечивает очень высокую степень ситуационной осведомленности о воздушных, наземных и морских целях, считают военные эксперты.

По их мнению, в отличие от Су-35 (специализированного истребителя завоевания превосходства в воздухе), и Су-34 (истребителя-бомбардировщика) Су-30СМ — многоцелевой самолет, хорошо сбалансированный для всех типов задач.

Все это позволяет Су-30СМ эффективно бороться с украинскими безэкипажными катерами Magura V5. Эти морские дроны широко применяются Украиной в Черном море. Они имеют полезную нагрузку 320 килограммов и дальность действия около 850 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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