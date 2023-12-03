НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Найден дешевый и эффективный заменитель виагры

Источник:
Sibnet.ru
1076 2

Постоянное употребление имбиря повышает либидо и улучшает сексуальную жизнь людей, доказали ученые из Нью-Йоркского университета.

Имбирь повышает уровень тестостерона и усиливает кровоток, выяснили физиологи. Исследователи также открыли, что это всем известный продукт может снижать уровень гормона серотонина, заставляя людей чувствовать себя менее неловко или смущенно. Да и в целом положительно сказывается на состоянии здоровья.

«Имеются данные о том, что имбирь может улучшать сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин. Он может быть использован в качестве недорогого, но эффективного средства для улучшения сексуальной жизни», — приводит британский таблоид The Sun.

Участие в эксперименте приняло порядка 500 человек. Ученые изучили связь между тем, сколько дней в неделю тот или иной человек ест имбирь и тем, как часто он занимаются сексом или чувствуют сексуальное возбуждение.

Как оказалось, те, кто чаще ел имбирь, были более успешны в сексуальной жизни. Это касалось как мужчин, так и женщин.

Еще по теме
Диетолог раскрыла целебные свойствах специй
Ученые дали совет, как избавиться от привычки грызть ногти
Ученые подсказали способ добавить 10 лет жизни
Переход на электронные медкарты станет обязательным
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Артисты отказались выступать с Шаманом на одной сцене
Почему хотят запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Рубль атакует: каким будет «дно» доллара
Российские военные ослепили спутник‑шпион над Крымом
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?