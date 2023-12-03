Найден дешевый и эффективный заменитель виагры

Постоянное употребление имбиря повышает либидо и улучшает сексуальную жизнь людей, доказали ученые из Нью-Йоркского университета.

Имбирь повышает уровень тестостерона и усиливает кровоток, выяснили физиологи. Исследователи также открыли, что это всем известный продукт может снижать уровень гормона серотонина, заставляя людей чувствовать себя менее неловко или смущенно. Да и в целом положительно сказывается на состоянии здоровья.

«Имеются данные о том, что имбирь может улучшать сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин. Он может быть использован в качестве недорогого, но эффективного средства для улучшения сексуальной жизни», — приводит британский таблоид The Sun.

Участие в эксперименте приняло порядка 500 человек. Ученые изучили связь между тем, сколько дней в неделю тот или иной человек ест имбирь и тем, как часто он занимаются сексом или чувствуют сексуальное возбуждение.

Как оказалось, те, кто чаще ел имбирь, были более успешны в сексуальной жизни. Это касалось как мужчин, так и женщин.