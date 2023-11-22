Мэр Новокузнецка обматерил подчиненных за темпы работы после урагана

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов матом отчитал подчиненных за слишком медленное приведение города в порядок после воскресного урагана.

Мэр Новокузнецка был недоволен тем, как его подчиненные работали после непогоды. Он заявил, что теперь за действиями администрации будет следить прокуратура.

«Вы что, охренели, вас всех пересадят, б****! <…> Вам что непонятно что ли, б****, или что?» — говорит Кузнецов на видео, которые разошлись по Сети.

Пресс-секретарь Кузнецова Евгения Пятакова прокомментировала изданию «Подъем», что совещание шло на повышенных тонах, так как в городе действует режим ЧС. Ролик выложил местный блогер.

«Мы не стали вмешиваться, ничего не просили удалять. На самом деле отзывы жителей были: "и правильно", "надо было и не так". Ситуация просто такая. Сергей Николаевич не просил это удалять, потому что сейчас это не самые главные наши проблемы, так скажем», — сказала пресс-секретарь.

Ураган обрушился на Сибирь в воскресенье, 19 ноября. Самые сильные разрушения были в Новокузнецке. В городе погибли три человека.