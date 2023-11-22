НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мэр Новокузнецка обматерил подчиненных за темпы работы после урагана

Источник:
Sibnet.ru
229 0

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов матом отчитал подчиненных за слишком медленное приведение города в порядок после воскресного урагана.

Мэр Новокузнецка был недоволен тем, как его подчиненные работали после непогоды. Он заявил, что теперь за действиями администрации будет следить прокуратура.

«Вы что, охренели, вас всех пересадят, б****! <…> Вам что непонятно что ли, б****, или что?» — говорит Кузнецов на видео, которые разошлись по Сети.

Пресс-секретарь Кузнецова Евгения Пятакова прокомментировала изданию «Подъем», что совещание шло на повышенных тонах, так как в городе действует режим ЧС. Ролик выложил местный блогер.

«Мы не стали вмешиваться, ничего не просили удалять. На самом деле отзывы жителей были: "и правильно", "надо было и не так". Ситуация просто такая. Сергей Николаевич не просил это удалять, потому что сейчас это не самые главные наши проблемы, так скажем», — сказала пресс-секретарь.

Ураган обрушился на Сибирь в воскресенье, 19 ноября. Самые сильные разрушения были в Новокузнецке. В городе погибли три человека.

Еще по теме
Мэр Стрежевого спросил у жителей, уволиться или остаться
Забайкалье потратит 18 млн на выступление в Кремле
Цыденов отреагировал на сравнение бурят с боевиками ХАМАС
Травников назвал карасей фирменным блюдом Новосибирской области
смотреть все
Политика #Местная власть #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» опубликовала откровенное фото
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина запросила у США радары Sentinel
ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии
Явлинский раскрыл подробности серьезного разговора с Путиным
Россиян предупредили о подорожании живых елок к Новому году
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Предателю всегда жаль предателей!

GammiPluh

Ну нет и нет... надеюсь что наше правительство в какой то момент просто перестанет рассматривать вариант...

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Danilon

Спасибо Путину. Он же должен был хотя бы прочитать КОГО он помиловал.