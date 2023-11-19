Жертвы и разрушения: последствия урагана в Сибири

Сибирь оказалась во власти разрушительного урагана. Штормовой ветер оборвал линии электропередачи, без света остались сотни населенных пунктов. Сорваны крыши зданий. Повалены множество деревьев и рекламных конструкций. По последним данным, погибли несколько человек.

Обрушившийся на сибирские регионы ураган связан с прохождением циклона, рассказал «Известиям» синоптик Александр Ильин. Плотные барические градиенты сжаты практически до минимальных значений, что приводит к возникновению шквалистого ветра, отметил он.

Последствия урагана в Барнауле Фото: © ГУ МЧС по Алтайскому краю

«Центр самого циклона находится в центральных районах, а в южной части вот этого циклона как раз сосредотачиваются самые сильные ветра. Они попадают в теплый сектор,<...> затем проходят холодный фронт, и вот на фоне резких смен температуры и увеличения барических градиентов — такие сильные ветра», — объяснил синоптик.

Фронт проходит, но ситуация еще очень сложная, сообщила компания «Россети. Сибирь» в своем телеграм-канале. «294 населенных пункта в Сибири пока без электроснабжения», — уточнили энергетики.

Кузбасс

Жертвы. Дерево упало на проезжавший автомобиль вблизи жилого дома в Заводском районе Новокузнецка. Погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. 71-летняя женщина и 72-летний мужчина получили травмы, они находятся в больнице.

Фото: © СУ СК РФ по Кемеровской области

Около торгового центра «Сити Молл» женщину придавило упавшей рекламной вывеской. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Известно о еще троих пострадавших.

Разрушения. Снесло крыши, повалило деревья в Прокопьевске, Киселевске, Белово, Кемерове Ленинске-Кузнецком, поселках Бачатский, Мундыбаш.

Особенно сильно стихия ударила по Новокузнецку. В городе повреждены 47 кровель в многоквартирных домах, 45 объектов инфраструктуры и 30 автомобилей, повалены более 200 деревьев. Отключены 23 котельные.

«Город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года!» — написал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в телеграм-канале.

Отключения электроэнергии. Массовые отключения произошли по всей области, в том числе в Новокузнецке, Прокопьевске, Белове. Отключения были в девяти шахтах, в четырех из них пришлось вывести людей

На восстановлении продолжают работать 75 бригад: 224 человека и 79 единиц техники, также едут пять бригад из Томской области.

Алтайский край

Жертвы. Женщина погибла в Барнауле в поселке Центральный. Она пыталась удержать крышу дома, которую сносило ветром.

Еще четыре барнаульца получили травмы. Женщину ударило рекламным щитом, она получила закрытый перелом ребер и черепно-мозговую травму. Мужчина попал в больницу после удара оторванной подъемной корзиной спецавтомобиля. Женщина получила травму бедра дверью подъезда от порыва ветра. Еще одна травмировалась, когда ее снес порыв ветра.

Разрушения. В Барнауле зафиксировали почти 300 происшествий. Произошло 100 случаев падения деревьев, девять падений рекламных щитов на проезжую часть и пешеходную зону. Упавшими деревьями и обломками кровель повреждено 33 автомобиля. Пострадало четыре фасада зданий, 48 кровель домов. Также в городе упал грузовой козловой кран на территории металлобазы.

В Бийске упал купол храма Казанской иконы Божьей Матери. Зафиксировано падение более 200 деревьев на территории края.

Отключения электроэнергии. Обрыв проводов и отключение электроснабжения в 192 населенных пунктах. По данным на 20.00 местного времени, отключенными остается 44 населенных пункта. Работает 39 аварийно-восстановительных бригад.

Красноярский край

К счастью, пострадавших нет, заявили в правительстве края.

Разрушения. Сорваны крыши и повалены деревья в 10 городах и районах. Серьезно пострадал краевой центр. «Уже сейчас в городе насчитывается более 50-ти участков, где требуется ликвидация последствий ветра. Это и жилые дома, и соцучреждения, и улично-дорожная сеть», — сообщил мэр Красноярска Владимир Логинов.

Сорванная с техникума крыша в Красноярске Фото: © t.me/krsk_loginov

По его словам, в частности, ветер сорвал крышу здания колледжа отраслевых технологий и предпринимательства в Октябрьском районе города, а на соседней Лесопарковой улице упавшее дерево заблокировало движение машин. Под Красноярском, в Сухобузимском районе ураган повредил крышу больницы.

Отключения. Без света остались 212 населенных пунктов в 19 муниципальных образованиях. «Ветер расходится и перемещается на север края, чрезвычайные службы прогнозируют до 33 метров в секунду. Ожидаются новые нарушения электроснабжения», — отметили в компании «Россети. Сибирь».

Поваленное дерево в Красноярске Фото: © t.me/krsk_loginov

Работают 150 аварийно-восстановительных бригад. На помощь направлены по четыре бригады из Бурятии и Тувы, отметили энергетики.

Новосибирская область

В Новосибирской области жертв нет. Но продолжают ухудшаться погодные условия. Шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду переходит в настоящую метель.

Разрушения. Жители региона массово жалуются на повреждения машин упавшими деревьями и ветками. Также есть поврежденные крыши и рекламные конструкции.

Отключения. Множество повреждений линий электропередачи посторонними предметами (ветками, деревьями), перехлестов и обрывов проводов. «Наиболее пострадавшие районы — Барабинский, Куйбышевский, Тогучинский, Кыштовский, Сузунский и т.д», — уточнила компания АО «РЭС».

«Все силы и средства нескольких филиалов брошены на ликвидацию последствий разгула стихии и устранение аварий на электросетях. Сейчас на местах работают более 80 бригад общей численность свыше 180 человек и 90 единиц техники», — отметили в компании.

Омская область

Омская область в большей степени пострадал от снегопада. По словам главы Омска Сергея Шелеста, в городе выпала практически полная месячная норма осадков. В ликвидации снегопада было задействовано более 240 единиц техники.

Пострадавших, жертв и серьезных разрушений в регионе нет. Но много неприятностей из-за гололеда и снега. В Омске с рельс сошел трамвай.

Отключения. Основной урон шквалистый ветер нанес электросетям. «Отключено 15 линий электропередачи 10 кВ и есть информация о заявках по 100 линиям 0.4 кВ. Где улица отключена, где дом. Всех проедем обязательно. Работает 115 бригад и 117 единиц техники», — сообщили в «Россети. Сибирь».

Томская область

Пострадавших, жертв и серьезных разрушений нет.

Отключения. По данным «Россети. Сибирь», зафиксированы отключения электричества в Чаинском, Колпашевском и Томском районах. Работают 27 бригад и 31 единиц техники.

Иркутская область, Хакасия и Тува

Пострадавших, жертв и серьезных разрушений нет.

Иркутские метеорологи выпустили экстренное предупреждение о непогоде. Ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15–20 метров с секунду, местами до 23–28 метров в секунду, на Байкале до 32–37 метров в секунду.

Отключения. «В Тайшетском районе из-за сильных порывов ветра уже днем в ручном режиме было отключено электричество. Без электроснабжения 23 населенных пункта, в общей сложности более 2 тысячи домов, в которых проживают почти 6,5 тысяч человек, 15 социально-значимых объектов», — сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Аварийные бригады ночью продолжают устранение последствий урагана в Сибири Фото: © «Россети. Сибирь»

По его словам, пожарно-спасательные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности.

Непогода только подступает к Хакасии. «Бригады уже выехали по районам, готовы восстанавливать сети, при необходимости — переводить людей на резервные линии и подключать к передвижным генераторам», — сообщили энергетики.

По информации «Россети. Сибирь», Туву шторм, скорее всего, обойдет стороной.