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Экс-главу Кузбасса Тулеева похоронят с почестями

Источник:
Sibnet.ru
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Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева похоронят с почестями в среду, 22 ноября.

Прощание начнется в 10.30 в Музыкальном театре Кузбасса. Отпевание пройдет в Знаменском соборе в 13:00.

Тулеева похоронят на Центральном кладбище № 1 в Кемерово с соблюдением почестей: в присутствии почетного караула, с использованием символики региона, транспортированием гроба на лафете и проведением салюта.

ГИБДД предупредила, что в районе этих мест возможны непродолжительные ограничения движения, также запрещена парковка.

Тулеев скончался 20 ноября в возрасте 79 лет. Он возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования родственникам, назвал Тулеева «человеком государственного масштаба». «Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим, народным губернатором, которому доверяли люди», — отметил глава государства.

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Политика #Россия #Кузбасс
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