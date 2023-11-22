Экс-главу Кузбасса Тулеева похоронят с почестями

Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева похоронят с почестями в среду, 22 ноября.

Прощание начнется в 10.30 в Музыкальном театре Кузбасса. Отпевание пройдет в Знаменском соборе в 13:00.

Тулеева похоронят на Центральном кладбище № 1 в Кемерово с соблюдением почестей: в присутствии почетного караула, с использованием символики региона, транспортированием гроба на лафете и проведением салюта.

ГИБДД предупредила, что в районе этих мест возможны непродолжительные ограничения движения, также запрещена парковка.

Тулеев скончался 20 ноября в возрасте 79 лет. Он возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования родственникам, назвал Тулеева «человеком государственного масштаба». «Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим, народным губернатором, которому доверяли люди», — отметил глава государства.