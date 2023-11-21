НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые открыли в Сибири сразу 20 новых видов грибов

Источник:
РИА Новости
322 1

Томские ученые открыли в регионах Сибири сразу 20 редких видов грибов, в том числе неизученных.

Так, впервые в России обнаружен моховик буйволиный (Hortiboletus bubalinus) и гебелома сахарная (Hebeloma sacchariolens). Особенно исследователей удивило появление энтонемы киноварно-красной. Ранее считалось, что этот вид невозможно встретить севернее Причерноморья.

Несколько родственных видов этого гриба широко распространены в тропических и субтропических областях: Америке, Австралии, Юго-Восточной Азии, Индии, Африке. Специалисты Биологического института Санкт-Петербурга подтвердили находку.

Этот редкий гриб оранжевое шарообразное плодовое тело, наполненное зеленоватой слизью. Ученые отмечают, что открытие было сделано на стволе старой черемухи на территории учебно-научной станции «Полигон Коларово».

Еще по теме
Почему от красного вина болит голова
Космонавты получили экзотическое пятое состояние материи
Российским упаковкам из-под молока дали вторую жизнь
Кембриджский словарь назвал главное слово 2023 года
смотреть все
Наука #Наука #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Обсуждение (1)
Картина дня
Песков оценил угрозы Киева в адрес Путина одной фразой
Россия впервые применила против ВСУ «огненный дождь». ВИДЕО
Каннибала-сатаниста помиловали после участия в СВО
Электронике придумали утилизационный сбор
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Адам Кадыров получил орден за трудовую доблесть
32
Российские дроны оставили без света более 400 украинских городов
32
Песков оценил угрозы Киева в адрес Путина одной фразой
31
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
30
Шеф Пентагона заявил, что для Украины у него «чудо‑оружия» нет