Ученые открыли в Сибири сразу 20 новых видов грибов

Томские ученые открыли в регионах Сибири сразу 20 редких видов грибов, в том числе неизученных.

Так, впервые в России обнаружен моховик буйволиный (Hortiboletus bubalinus) и гебелома сахарная (Hebeloma sacchariolens). Особенно исследователей удивило появление энтонемы киноварно-красной. Ранее считалось, что этот вид невозможно встретить севернее Причерноморья.

Несколько родственных видов этого гриба широко распространены в тропических и субтропических областях: Америке, Австралии, Юго-Восточной Азии, Индии, Африке. Специалисты Биологического института Санкт-Петербурга подтвердили находку.

Этот редкий гриб оранжевое шарообразное плодовое тело, наполненное зеленоватой слизью. Ученые отмечают, что открытие было сделано на стволе старой черемухи на территории учебно-научной станции «Полигон Коларово».