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Злость оказалась крайне полезной эмоцией для человека

Источник:
Sibnet.ru
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Злость считают негативной эмоцией, но новое исследование ученых кафедры психологии и наук о мозге Техасского университета A&M, показало, что гнев может быть мощным мотиватором для достижения сложных целей.

«Результаты показали, что гнев увеличивает усилия для достижения желаемого, а это часто сопособствует большему успеху», — приводит Naked Science cлова одного из авторов исследования Хизер Ленч.

Но позитивное воздействие гнева на людей, в результате которого они больше стремились к цели и часто в этом преуспевали, проявлялось в ситуациях, где задачи были сложными. С простыми задачами такой эффект не прослеживался, отметила Ленч.

По ее словам, испытавшие злость участники эксперимента лучше решали головоломки, справлялись с тестами и другими задачами. В ряде случаев это выражалось в большем числе набранных баллов и меньшем времени реакции. В одном из экспериментов гнев увеличил число попыток добиться лучшего результата с помощью обмана.

«Наше исследование — еще одно свидетельство того, что для благополучия человека нужно сочетание позитивных и отрицательных эмоций. В некоторых ситуациях последние могут стать особенно эффективным инструментом», — заключила Ленч.

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Топ комментариев

pepelmetal

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GammiPluh

Если это действительно так, то ВСУ проиграло войну - дроны самое важное, после артиллерии, средство поражения.

anubis77

Конечно же это не галлюцинации. В твоей же копипасте говорится про нейросеть Google. Где ты увидел, что...

Asd10

Скорее всего когда Украина признает поражение, капитулирует и разоружится. Я так думаю.