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Запуск самой мощной в истории ракеты завершился взрывом

Источник:
Sibnet.ru
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Второй тестовый запуск ракеты-носителя с кораблем Starship американской компании SpaceX завершился неудачей, ракета взорвалась в воздухе спустя несколько минут после старта, следует из прямой трансляции старта.

Первая ступень ракеты успешно отделилась от ракеты, однако спустя несколько секунд взорвалась в воздухе. Затем на трансляции было объявлено, что связь со второй ступенью потеряна и мог быть запущен алгоритм самоуничтожения.

Старт был осуществлен с площадки космодрома Бока-Чико в Техасе. Спустя примерно три минуты произошло отделение первой ступени, которая вместо контролируемого приземления взорвалась через несколько секунд после отделения.

Спустя еще пять минут SpaceX потеряла связь с кораблем, достигшим высоты около 148 километров. Согласно планам компании, Starship должен был совершить неполный виток вокруг Земли и приводниться в районе Гавайских островов.

Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, она способна нести до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном.

Предыдущий запуск, который SpaceX осуществила 20 апреля, также завершился неудачей. 120-метровая ракета начала неконтролируемо вращаться примерно через 2,5 минуты после старта, после чего последовал взрыв.

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ЧП #Происшествия #Космос
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