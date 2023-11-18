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Психотерапевт раскрыла главные причины низкого либидо

Источник:
Sibnet.ru
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Сексуальное влечение снижают вредные привычки, стресс, неправильное питание и отсутствие физической нагрузки, заявила психотерапевт-сексолог Александра Миллер.

«Чтобы либидо все-таки сохранялось долгое время на достаточно высоком уровне, необходимо, конечно же, уделять своему здоровью большое внимание. Потому что вот просто так с потолка оно у нас не упадет», — пояснила Миллер в интервью «Пятому каналу».

Специалист отметил, что либидо может быть снижено от природы даже при здоровом образе жизни. Это зависит от половой конституции. В этом случае желательно, чтобы уровень либидо у партнеров был примерно одинаковым.

При этом либидо напрямую зависит от уровня половых гормонов. Если человек заметил резкое немотивированное изменение в сексуальном влечении, необходимо посетить эндокринолога и сдать анализы на тестостерон, эстроген и прогестерон.

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Отношения #Любовь #Здоровье
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