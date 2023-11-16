Подержанные китайские автомобили подорожали на 250 тыс. рублей

Подержанные китайские автомобили за последний месяц подорожали в среднем на 10%, или 250 тысяч рублей. Повышение связано с ростом сегмента рынка.

Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в октябре составила 2,3 миллиона рублей, тогда как в сентябре показатель не превышал 2,05 миллиона рублей, сообщила пресс-служба автомобильного портала «Дром».

«Среди пробежных появляются все более "свежие" машины, которые, конечно, дороже, чем автомобили постарше. Так как растет предложение более дорогих бывших в употреблении авто, растет и средняя стоимость всех подержанных автомобилей из Китая», — прокомментировал аналитик «Дрома» Сергей Лагурев.

С января по август текущего года в России было реализовано 283 тысяч автомобилей китайских марок. Это одна треть от всех проданных легковых машин. Самые популярны модели — Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro.