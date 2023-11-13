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Директор турфирмы получил срок за гибель девяти на Ключевской сопке

Источник:
Sibnet.ru
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Директор новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов, организовавший тур на Ключевскую сопку, где погибли девять человек, приговорен к четырем годам колонии, сообщило СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Трагедия на Ключевском вулкане произошла в конце августа – начале сентября 2022 года. Десять туристов из разных регионов России и два гида совершали восхождение. Девять человек начали восхождение на вершину, трое остались в лагере. На высоте более 4 тысяч метров пять человек сорвались и погибли, затем в течение нескольких дней еще четверо умерли от переохлаждения.

Директор турфирмы, организовывая тур, нарушил правила проведения подобных восхождений. Он привлек двух гидов, которые не имели полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности. Маршрут восхождения утвержден не был, а природный парк «Вулканы Камчатки», где находится Ключевской, разрешения турфирме на посещение природного объекта не давал.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).

Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Выживший гид «Экстрим тайм» Иван Алабугин обвиняется по той же статье, что и директор турфирмы.

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Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

Egorka72

Боя не будет...., одно дело избить заключённого в СИЗО, другое дело вступить в поединок с человеком ненаходящимся...

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

MuCbE

А в цивилизованных просто накажут по закону