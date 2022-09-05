Сорвались с горы: что случилось на Ключевской?

Туристическая группа сорвалась во время восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке. Восемь человек погибли от полученных травм и обморожений, судьба других под вопросом — спасатели все еще пробираются к альпинистам. Организатор восхождения — новосибирская компания — ушла со связи и удалила с сайта информации о туре на Ключевскую сопку...
Группа из 10 туристов и двух гидов из разных регионов России во вторник, 30 августа, выдвинулась для восхождения на Ключевскую сопку (вулкан). Перед этим она по всем правилам зарегистрировалась в МЧС. А в субботу, 3 сентября, от туристов поступил сигнал бедствия.
По предварительным данным, в тот день группа предприняла попытку восхождения на вершину. Была плохая погода и двое туристов, по всей видимости, отказались от подъема и спустились в домик вулканолога на высоте 3,3 тысячи метров. Остальные двинулись дальше. Шли в связках. В какой-то момент часть туристов на отметке в 4,1 тысячи метров сорвалась. До покорения сопки им оставалось около 700 метров.
Одни погибли, другие получили тяжелые травмы. Точные подробности пока неизвестны. Непроверенных версий — множество. Определенно можно говорить лишь о том, что сначала один из членов группы по спутниковому телефону сообщил о гибели пяти человек. Через некоторое время поступила информация о смерти шестого.
Спасательная операция
После получения сигнала бедствия к вулкану на вездеходах немедленно отправляется наземная группировка из 24 спасателей Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС. Они разбивают базовый лагерь на высоте 1,2 тысячи метров и пытаются подняться на сопку.
По данным «Центра обеспечения действий по ГО, ЧС» (ЦОД), спасательной операции мешает плохая погода — сильная облачность, штормовой ветер и осадки. Температура ночью опускается до минус 14.
Другая группа спасателей в субботу и воскресенье предпринимает несколько безуспешных попыток высадиться на большой высоте с вертолета. Погода не дает воздушному судну приблизиться к сопке.
Связь с туристами поддерживается только по спутниковому телефону одного из гидов. Спасатели дают им советы, как выжить в критической ситуации. К несчастью, в ночь на понедельник на высоте 4-х тысяч метров умирают еще два члена группы.
«Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь. Несколько минут назад к ним вылетел вертолет, будет предпринята еще одна попытка спуститься к оставшимся людям», — сообщил ТАСС со ссылкой на представителя краевого правительства .
Позднее летчикам все-таки удается высадить спасателей на склоне. «Вертолет Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина», — сообщили в ЦОД.
Спасатели со скалолазным снаряжением начинают восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3,3 тысячи метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4,158 тысячи метров.
«Исход поисково-спасательной операции зависит от различных факторов: погодные условия (сила ветра, осадки, облачность), наличие пепловых облаков на склонах, таяние ледников, сход селевых потоков и камнепады», — отметили в ЦОД.
Что с людьми
По данным информагентства «Камчатка», сейчас два человека остаются на высоте более 4,1 тысячи метров — это гиды (судя по данным сайта Extrime time, это Иван Алабугин и Андрей Мищенко). У одного их них сломана нога. С ними есть связь по спутниковому телефону.
Двое других туристов (те, что отказались от восхождения) остаются в домике вулканологов на высоте 3,3 тысячи метров. По информации информагентства, это Анастасия Усачева, 1987 года рождения и Аверин Роман, 1979 года рождения. Связи с ним нет. Но, как известно, в домике относительно тепло, есть еда.
«Камчатка» пишет, что изначально на высоте в домике вулканолога оставались три человека, а девять пошли выше. После сообщения о трагедии один из троих — гид — поднялся на высоту 4100 метров к месту гибели туристов.
Информагентство со ссылкой на оперативные службы региона опубликовало список группы и список погибших.В результате падения с высоты погибли шесть человек:
1. Павел Селяничев (38 лет, Москва)
2. Максим Соловьев (34 года, Гусь-Хрустальный)
3. Екатерина Косюк (28 лет, Москва)
4. Андрей Гутор (34 года, Москва)
5. Александр Жиловачик (31 год, Камень-на-Оби)
6. Евгений Сорокин (38 лет, Электросталь).
Данных о именах еще двоих погибших на настоящий момент нет.
Организаторы
Организацией тура занималась зарегистрированная в Новосибирске компания Extrime time. Информация о восхождении на Ключевскую сопку сейчас на ее сайте отсутствует. Соответствующая страница была удалена, но данные сохранились в кэше. Стоимость тура на сопку там указывается в размере от 78 тысяч рублей до 108,5 тысячи рублей без учета страховки.
Там же говорится, что восхождение на вулкан требует хорошей физической подготовки. «Необходимо умение ходить в кошках по снежно-ледовым склонам крутизной до 35 градусов, а также пользоваться ледорубом», — пишет РБК со ссылкой на организаторов тура.
На момент публикации комментариев от компании по указанному в справочниках номеру телефона получить не удалось — работает автоответчик. На письменный вопрос Sibnet.ru в мессенджер ответа также не поступило.
Мнение эксперта
Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4800 метров. Эта одна из самых коварных вершин Камчатки. Она состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом.
«Могло случиться все, что угодно. Мог быть обвал, лавина... Что-то должно было произойти дополнительное, что люди не удержались. Но это нужно смотреть на месте», — комментирует Sibnet.ru путешественник и фотограф Вячеслав Киплюкс, имеющий многолетний опыт восхождений в Бурятии, Индии, Тибете.
Он предостерег от досужих рассуждений о том, что произошло, не зная подробностей. «Какая погода была, куда они шли? Всякие ситуации бывают. Могут быть ситуации в горах, когда один человек сорвался, второй бросился его спасать и тоже сорвался, в итоге погибает несколько человек…» — пояснил Киплюкс.
«Ребят жалко, конечно. Люди, которые идут в горы, в любом случае подвергают свою жизнь риску. Их часто осуждают, но это их выбор! Некоторые говорят: "Сидели бы дома, ничего бы с ними не случилось". Но несчастный случай может произойти везде», — заключил путешественник.