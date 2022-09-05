Сорвались с горы: что случилось на Ключевской?

Туристическая группа сорвалась во время восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке. Восемь человек погибли от полученных травм и обморожений, судьба других под вопросом — спасатели все еще пробираются к альпинистам. Организатор восхождения — новосибирская компания — ушла со связи и удалила с сайта информации о туре на Ключевскую сопку...

Группа из 10 туристов и двух гидов из разных регионов России во вторник, 30 августа, выдвинулась для восхождения на Ключевскую сопку (вулкан). Перед этим она по всем правилам зарегистрировалась в МЧС. А в субботу, 3 сентября, от туристов поступил сигнал бедствия.

По предварительным данным, в тот день группа предприняла попытку восхождения на вершину. Была плохая погода и двое туристов, по всей видимости, отказались от подъема и спустились в домик вулканолога на высоте 3,3 тысячи метров. Остальные двинулись дальше. Шли в связках. В какой-то момент часть туристов на отметке в 4,1 тысячи метров сорвалась. До покорения сопки им оставалось около 700 метров.

Одни погибли, другие получили тяжелые травмы. Точные подробности пока неизвестны. Непроверенных версий — множество. Определенно можно говорить лишь о том, что сначала один из членов группы по спутниковому телефону сообщил о гибели пяти человек. Через некоторое время поступила информация о смерти шестого.

Спасательная операция

После получения сигнала бедствия к вулкану на вездеходах немедленно отправляется наземная группировка из 24 спасателей Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС. Они разбивают базовый лагерь на высоте 1,2 тысячи метров и пытаются подняться на сопку.

По данным «Центра обеспечения действий по ГО, ЧС» (ЦОД), спасательной операции мешает плохая погода — сильная облачность, штормовой ветер и осадки. Температура ночью опускается до минус 14.

Другая группа спасателей в субботу и воскресенье предпринимает несколько безуспешных попыток высадиться на большой высоте с вертолета. Погода не дает воздушному судну приблизиться к сопке.

Связь с туристами поддерживается только по спутниковому телефону одного из гидов. Спасатели дают им советы, как выжить в критической ситуации. К несчастью, в ночь на понедельник на высоте 4-х тысяч метров умирают еще два члена группы.

«Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь. Несколько минут назад к ним вылетел вертолет, будет предпринята еще одна попытка спуститься к оставшимся людям», — сообщил ТАСС со ссылкой на представителя краевого правительства .

Ключевская сопка — одна из самых коварных вершин Камчатки Фото: © Природный парк «Вулканы Камчатки»

Позднее летчикам все-таки удается высадить спасателей на склоне. «Вертолет Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина», — сообщили в ЦОД.

Спасатели со скалолазным снаряжением начинают восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3,3 тысячи метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4,158 тысячи метров.

«Исход поисково-спасательной операции зависит от различных факторов: погодные условия (сила ветра, осадки, облачность), наличие пепловых облаков на склонах, таяние ледников, сход селевых потоков и камнепады», — отметили в ЦОД.

Что с людьми

По данным информагентства «Камчатка», сейчас два человека остаются на высоте более 4,1 тысячи метров — это гиды (судя по данным сайта Extrime time, это Иван Алабугин и Андрей Мищенко). У одного их них сломана нога. С ними есть связь по спутниковому телефону.

Двое других туристов (те, что отказались от восхождения) остаются в домике вулканологов на высоте 3,3 тысячи метров. По информации информагентства, это Анастасия Усачева, 1987 года рождения и Аверин Роман, 1979 года рождения. Связи с ним нет. Но, как известно, в домике относительно тепло, есть еда.

«Камчатка» пишет, что изначально на высоте в домике вулканолога оставались три человека, а девять пошли выше. После сообщения о трагедии один из троих — гид — поднялся на высоту 4100 метров к месту гибели туристов.

Информагентство со ссылкой на оперативные службы региона опубликовало список группы и список погибших.

В результате падения с высоты погибли шесть человек:

1. Павел Селяничев (38 лет, Москва)

2. Максим Соловьев (34 года, Гусь-Хрустальный)

3. Екатерина Косюк (28 лет, Москва)

4. Андрей Гутор (34 года, Москва)

5. Александр Жиловачик (31 год, Камень-на-Оби)

6. Евгений Сорокин (38 лет, Электросталь).

Данных о именах еще двоих погибших на настоящий момент нет.

Организаторы

Организацией тура занималась зарегистрированная в Новосибирске компания Extrime time. Информация о восхождении на Ключевскую сопку сейчас на ее сайте отсутствует. Соответствующая страница была удалена, но данные сохранились в кэше. Стоимость тура на сопку там указывается в размере от 78 тысяч рублей до 108,5 тысячи рублей без учета страховки.

Там же говорится, что восхождение на вулкан требует хорошей физической подготовки. «Необходимо умение ходить в кошках по снежно-ледовым склонам крутизной до 35 градусов, а также пользоваться ледорубом», — пишет РБК со ссылкой на организаторов тура.

На момент публикации комментариев от компании по указанному в справочниках номеру телефона получить не удалось — работает автоответчик. На письменный вопрос Sibnet.ru в мессенджер ответа также не поступило.

Мнение эксперта

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4800 метров. Эта одна из самых коварных вершин Камчатки. Она состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом.

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«Могло случиться все, что угодно. Мог быть обвал, лавина... Что-то должно было произойти дополнительное, что люди не удержались. Но это нужно смотреть на месте», — комментирует Sibnet.ru путешественник и фотограф Вячеслав Киплюкс, имеющий многолетний опыт восхождений в Бурятии, Индии, Тибете.

Он предостерег от досужих рассуждений о том, что произошло, не зная подробностей. «Какая погода была, куда они шли? Всякие ситуации бывают. Могут быть ситуации в горах, когда один человек сорвался, второй бросился его спасать и тоже сорвался, в итоге погибает несколько человек…» — пояснил Киплюкс.

«Ребят жалко, конечно. Люди, которые идут в горы, в любом случае подвергают свою жизнь риску. Их часто осуждают, но это их выбор! Некоторые говорят: "Сидели бы дома, ничего бы с ними не случилось". Но несчастный случай может произойти везде», — заключил путешественник.