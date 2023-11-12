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Белый дом отверг временный бюджет США без помощи Киеву

Источник:
ТАСС
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План временного финансирования правительства США, не включающий помощь Украине, является несерьезным и ведет к шатдауну, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Спикером Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства. Документ не предусматривает финансирование помощи Израилю и Украине.

«Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и [ведет к] очередным шатдаунам, точка», — цитирует ТАСС заявление Жан-Пьер.

Американские власти из-за разногласий до сих по не приняли бюджет на новый финансовый год, который в Соединенных Штатах начинается в октябре.

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы правительства. Если не будет принят аналогичный документ, то произойдет шатдаун — министерства и ведомства приостановят работу из-за отсутствия финансирования.

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Политика #Мир
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