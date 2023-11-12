Россия в ходе конфликта изменила подход к использованию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и это говорит о том, что она готова к длительным боевым действиям, считают западные военные эксперты.

«Радиоэлектронная борьба — одна из областей, в которой Россия успешно адаптируется и развивается. РЭБ — одна из приоритетных военных сфер для инвестиций Москвы, и ее войска технически подкованы в этом отношении», — приводит Business Insider отчет британского «Королевского института оборонных исследований».

В документе говорится, что российские военные с помощью РЭБ научились бороться с системами наведения крылатых ракеты Storm Shadow и SCALP-EG, управляемых ракет HIMARS, а также 155-миллиметровых артиллерийских снарядов M982 Excalibur.

Российская РЭБ защищает передовые районы и тыловые эшелоны от атак украинских беспилотников и ракет, а также препятствует наблюдению, которое ведут украинские дроны, управляющими этими атаками, отметили британские эксперты.