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Удивительное северное сияние над Новосибирском. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео северное сияние, которое можно было наблюдать в Новосибирске и области в ночь с воскресенья на понедельник.

«Столбы уходили в зенит, образуя корону, цвета были видны просто отлично, я думал такое возможно только за полярным кругом, эмоции просто непередаваемые!!!» — поделился впечатлениями фотограф на своей странице в соцсети «ВКонтакте».


Поляков поймал полярное сияние в 20 километрах от Новосибирска, в районе деревни Жеребцово.

Жители Сибири, причем не северной ее части, смогли увидеть северное сияние из-за сильной вспышки на Солнце. Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла показателя G3 (максимальный — G5).

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Жизнь #Гео #Новосибирск #Видеоновости
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