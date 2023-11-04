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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России

Источник:
Sibnet.ru
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с тем, что на мирных переговорах с Россией его страна лишится части территорий, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

Соединенным Штатам рано или поздно придется договариваться с Россией о завершении конфликта и мирных переговорах. Это означает то, что Москва сможет оставить себе территории, находящиеся под ее контролем, спрогнозировал аналитик на своем YouTube-канале.

Бывший военный отметил, что Вооруженные силы Украины не могут повлиять на ситуацию на фронте, несмотря на поддержку Запада. Там начинают понимать, что ради мира Киеву придется отказаться от ряда территорий, отметил он.

«Зеленскому придется с этим смириться, поскольку альтернативы просто нет. Он не может изменить действительность, чтобы получить то, чего он хочет, поскольку условия просто этого не позволяют», — констатировал Дэвис.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Asd10

Сколько леопардов уничтожили, столько и наград. И за этого монстра выплатят. Но не тебе.

mosquito__2010

Это так же как ты видел что Захарова предлагала Вучичу ноги раздвинуть, воочию ?

Nik3316

все эти награды, копейки на фоне цены уничтоженной техники... и неплохая мотивация для бойцов

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...