Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с тем, что на мирных переговорах с Россией его страна лишится части территорий, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

Соединенным Штатам рано или поздно придется договариваться с Россией о завершении конфликта и мирных переговорах. Это означает то, что Москва сможет оставить себе территории, находящиеся под ее контролем, спрогнозировал аналитик на своем YouTube-канале.

Бывший военный отметил, что Вооруженные силы Украины не могут повлиять на ситуацию на фронте, несмотря на поддержку Запада. Там начинают понимать, что ради мира Киеву придется отказаться от ряда территорий, отметил он.

«Зеленскому придется с этим смириться, поскольку альтернативы просто нет. Он не может изменить действительность, чтобы получить то, чего он хочет, поскольку условия просто этого не позволяют», — констатировал Дэвис.